У РК 6 золотых медалей по шорт-треку на зимних Азиатских играх

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По итогам трёх дней соревнований на IX зимних Азиатских играх в Харбине южнокорейская сборная достигла поставленной цели, завоевав 11 золотых медалей. Шорт-трекистка Чхве Мин Чжон стала трёхкратной золотой медалисткой соревнований, выиграв в забегах на 500 и 1.000 метров среди женщин, а также в смешанной эстафете на 2.000 метров. До неё никто из южнокорейских спортсменок не завоёвывал такого количества золотых медалей на Азиатских играх. Чан Сон У стал обладателем двух медалей высшей пробы – в эстафете и забеге на 1.000 метров среди мужчин. У южнокорейских спортсменов шесть из возможных девяти золотых медалей по шорт-треку. Хорошие результаты также по итогам соревнований по конькобежному спорту. Золотые медали у Ким Мин Сон в женском забеге на 500 метров и в женском командном спринте. С одиннадцатью золотыми, девятью серебряными и семью бронзовыми медалями РК занимает второе место в медальной таблице, уступая Китаю.