МВФ: В 2024 году экономика РК восстановилась

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После резкого замедления в 2023 году южнокорейская экономика успешно восстановилась в 2024 году, но дальнейшие перспективы остаются неопределёнными. Об этом говорится в отчёте Международного валютного фонда (МВФ), подготовленном по результатам ежегодной оценки состояния южнокорейской экономики, проведённой в ноябре прошлого года. По мнению экспертов МВФ, риски дальнейшего экономического спада возросли из-за высокой неопределённости, связанной с изменениями в политике основных торговых партнёров, включая США, а также внутриполитической нестабильности. Другие риски, с которыми сталкивается РК, включают замедление мирового спроса на полупроводники, волатильность мировых цен на сырьё и усиление геополитических конфликтов. По оценке МВФ, рост южнокорейской экономики составил в прошлом году 2,2%. Инфляция составила в декабре прошлого года 1,9%, что отражает улучшение ситуации в глобальной цепочке поставок, снижение мировых цен на нефть и ограничительную позицию денежно-кредитной политики Банка Кореи. В отчёте отмечается, что в 2024 году профицит текущего платёжного баланса РК увеличился, благодаря восстановлению мирового спроса на полупроводники.