США привержены денуклеаризации Северной Кореи

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Администрация Дональда Трампа привержена полной денуклеаризации Северной Кореи, и глава Белого дома открыт к взаимодействию с Северной Кореей. Об этом заявил 7 февраля журналистам неназванный представитель Белого дома. Он подчеркнул также, что администрация Трампа продолжит поддерживать трёхстороннее сотрудничество с РК и Японией, хотя в трёхстороннем партнёрстве могут быть «некоторые корректировки». «Ядерное оружие КНДР не является разменной монетой, а предназначено для боевого применения против любых попыток её врагов вторгнуться в страну»,- говорится в заявлении агентства ЦТАК в ответ на заявление Белого дома о стремлении к «полной денуклеаризации Северной Кореи». Заявление Пхеньяна фактически подтвердило, что он не заинтересован в возвращении к переговорам с США о денуклеаризации. Север также назвал «смехотворными» заявления официальных лиц из Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза о том, что они не признают Северную Корею в качестве ядерной державы.