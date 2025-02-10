Разрыв в рейтингах основных партий в пределах погрешности

Photo : YONHAP News

Партию Сила народа поддерживают 42,8% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро – 40,8%. Таковы результаты опроса 1.002 взрослых жителей РК, проведённого 6-7 февраля агентством Realmeter. Партия Сила народа потеряла 2,6% голосов, а Демократическая партия Тобуро – 0,9% по сравнению с предыдущим опросом неделю назад. Разница в рейтингах основных политических партий остаётся в пределах погрешности три недели подряд. 49,2% опрошенных выступают за сменю власти, а 45,2% - за сохранение власти Юн Сок Ёля. 40,8% респондентов либерального толка поддержали в качестве будущего президента страны лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна, 7,7% - губернатора провинции Кёнгидо Ким Дон Ёна, 6,5% - бывшего премьер-министра Ким Бу Гёма. 25,1% респондентов консервативного толка хотя видеть на посту президента министра труда и занятости Ким Мун Су, 11,1% - бывшего депутата Национального собрания Ю Сын Мина, 10,3% - мэра Сеула О Сэ Хуна. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.