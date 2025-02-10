В РК сократилась собираемость налогов

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Собираемость налогов составила в 2024 году в РК 336,5 трлн вон (231,5 млрд долларов), что на 7,5 трлн вон (5 млрд 160 млн долларов) меньше по сравнению с предыдущим годом, Как сообщили 10 февраля в министерстве планирования и финансов, прошлогодняя собираемость налогов оказалась меньше не только по сравнению с предыдущим годом, но и ниже предварительного прогноза, который в прошлом году пересматривался дважды в сторону снижения. Сокращение собираемости налогов в значительной степени обусловлено резким падением сбора налога на прибыль корпораций, который упал на 44,2% в годовом исчислении из-за слабых корпоративных показателей на фоне экономического спада. В 2023 году операционная прибыль компаний, акации которых торгуются на бирже KOSPI, упала на 45% в годовом исчислении. Прибыль высокотехнологичных компаний, акции которых торгуются на бирже KOSDAQ, упала на 39,8%.