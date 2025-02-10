Лидер Демпартии Тобуро призывает принять дополнительный бюджет

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Лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён призвал правительство подготовить дополнительный бюджет в размере не менее 30 трлн вон (20,5 млрд долларов) для оживления национальной экономики. «Правительство не должно упустить золотое время для восстановления экономики посредством денежной экспансии»,- заявил Ли Чжэ Мён, выступая 10 февраля в Национальном собрании. Он отметил, что дополнительный бюджет может быть направлен на стимулирование экономического роста на фоне политических потрясений, вызванных объявлением чрезвычайного положения 3 декабря. Ли Чжэ Мён также подчеркнул необходимость стратегических инвестиций в ключевые отрасли, такие как искусственный интеллект, биотехнологии, оборона, энергетика и машиностроение. Поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что он может возобновить взаимодействие с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, Ли Чжэ Мён призвал приложить усилия к возобновлению переговоров с Пхеньяном.