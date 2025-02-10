США и Япония подтвердили обязательства по обороне

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США и Япония подтвердили свои обязательства по обороне на фоне вызовов безопасности, создаваемых Северной Кореей и Китаем. Это произошло в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исибы, состоявшейся 7 февраля. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава Белого дома выразил неизменную приверженность обеспечению безопасности и стабильности на Корейском полуострове, подчеркнув намерение противостоять ядерным и ракетным угрозам Северной Кореи. Премьер-министр Японии заявил, что стороны согласились работать вместе в направлении полной денуклеаризации Северной Кореи. Трамп упомянул о своих отношениях с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, заявив, что «это очень большой актив для всех». Президент США выразил удовлетворение решением Японии увеличить расходы на оборону. Сигэру Исиба пояснил, что увеличение расходов на оборону было собственным решением Японии, а не продиктованным США.