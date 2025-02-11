Чо Тхэ Ёль и Марко Рубио могут встретиться в Мюнхене

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Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля. В рамках данного мероприятия планируется первая личная встреча Чо Тхэ Ёля с госсекретарём США Марко Рубио. Ранее планировалось, что глава южнокорейского МИД посетит Вашингтон перед поездкой на Мюнхенскую конференцию, но из-за напряжённого рабочего графика госсекретаря США визит был отменён. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств подтвердят курс на укрепление двустороннего альянса и согласуют политику в отношении денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, существуют обоснованные опасения, что встреча может оказаться недостаточно детальной и содержательной. Двусторонние встречи, проводимые в рамках многосторонних конференций, как правило длятся не более 30 минут. Одновременно рассматривается возможность проведения в Мюнхене трёхсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии.