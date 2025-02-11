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С 3 февраля вооружённые силы РК и США проводят совместные учения с боевой стрельбой на полигоне в Пхочхоне провинции Кёнгидо. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, в них принимают участие около двух тысяч человек, включая бойцов Второй пехотной дивизии быстрого реагирования, 15-й пехотной дивизии и столичной механизированной пехотной дивизии, а также Второй пехотной дивизии США и объединённой дивизии РК и США. Задействованы более 150 единиц боевой техники, в том числе, южнокорейские танки K1A2, боевые машины пехоты K21 и американские бронетранспортёры Stryker. Американские участники используют лёгкие буксируемые гаубицы M777A2, ударные вертолёты Apache и штурмовики A10. Военнослужащие из двух стран отрабатывают тактическое взаимодействие, включая непосредственную авиационную поддержку, воздушно-штурмовые операции и преодоление сложных минно-инженерных заграждений.