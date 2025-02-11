КНДР запросила расследование по делу о беспилотнике РК

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Северная Корея обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с запросом о расследовании инцидента, связанного с вторжением южнокорейского беспилотника в воздушное пространство над Пхеньяном в октябре прошлого года. Членами ICAO являются оба Корейских государства. Пхеньян считает, что южнокорейская сторона нарушила Чикагскую конвенцию, в соответствии с которой никакое воздушное судно, способное летать без пилота, не должно выполнять полёты над территорией другого государства без его разрешения. Как отметили в ICAO, Совет организации должен рассматривать любые вопросы, поднятые государствами-участниками. Пхеньян утверждает, что Сеул использовал беспилотник для проникновения в воздушное пространство КНДР и сбрасывания агитационных листовок. Министерство обороны РК не подтверждает данный инцидент. Между тем, в южнокорейском МИД высказались против политизации ICAO без предоставления чётких доказательств. Северная Корея должна прекратить помехи сигналам GPS, которые представляют серьёзную угрозу безопасности южнокорейских гражданских самолётов,- говорится в заявлении.