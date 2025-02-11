Металлурги РК готовятся к ухудшению ситуации в отрасли

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Южнокорейские металлурги и представители смежных отраслей готовятся к последствиям введения 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп также ввёл пошлины на импорт стали и алюминия. Тогда РК договорилась об освобождении от тарифов в обмен на ежегодную квоту на поставки стали в США в размере 2 млн 630 тыс. тонн. Отраслевые эксперты опасаются, что худшим сценарием станет продолжение системы квот наряду с новым 25-процентным тарифом. «Если квота останется в силе, а тариф будет введён сверх неё, это станет сокрушительным ударом по отечественной металлургии»,- заявил представитель отрасли, попросивший не называть его имени. Если более дешёвая китайская стальная продукция, неспособная выйти на рынок США, заполонит другие регионы, такие как Европа и Юго-Восточная Азия, южнокорейские металлурги столкнутся с более жёсткой ценовой конкуренцией. Производители автомобилей и полупроводников, которые являются крупными потребителями стали и алюминия, также пострадают.