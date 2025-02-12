Пхеньян осудил план Трампа о секторе Газа

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Северная Корея подвергла критике «план по сектору Газа», предложенный президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривает переселение палестинского населения в соседние страны. «Суверенитет и право на самоопределение страны и нации, а также территориальная целостность не могут быть предметом торга или насмешек со стороны США». Об этом говорится в комментарии под названием «США – безжалостный грабитель», опубликованном 12 февраля агентством ЦТАК. «Мир кипит, как котёл, из-за взрывоопасных заявлений США»,- говорится в комментарии. Между тем, в нём ни разу не упоминается имя Дональда Трампа. Северная Корея обвинила администрацию США в пренебрежении международным правом и принципами, сославшись на предложение Трампа приобрести Гренландию, его требование вернуть Панамский канал и недавнее переименование Мексиканского залива в залив Америки. «Эпоха однополярности, в которой США были единственной сверхдержавой, уже прошла. Вашингтону следует немедленно прекратить нарушать достоинство и суверенитет других стран»,- подчёркивается в комментарии.