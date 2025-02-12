Корабли для ВМС США могут строиться в РК

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В Конгресс США внесён законопроект, разрешающий строительство кораблей для американских военно-морских сил странами-союзниками по Индо-Тихоокеанскому региону. При этом стоимость строительства на иностранных верфях должна быть ниже, чем в США, а министр ВМС должен подтвердить, что иностранные верфи не принадлежат и не управляются китайскими компаниями или многонациональными корпорациями со штаб-квартирой в Китае. Те же условия применяются к кораблям береговой охраны. Авторы законопроекта отмечают, что для поддержания боеготовности ВМС США необходимы 355 единиц боевых кораблей, но в настоящее время эксплуатируется 291 корабль. В качестве решения данной проблемы полное или частичное строительство кораблей может осуществляться на верфях надёжных стран-союзников. Конкретные страны в документе не указаны, но среди стран Индо-Тихоокеанского региона, имеющих договоры о взаимной обороне с США, только РК и Япония обладают возможностями строить современные военные корабли дешевле, чем США.