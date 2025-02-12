Ракета «Нурихо» выведет на орбиту семь спутников

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На следующий год запланирован запуск пятой по счёту отечественной ракеты-носителя «Нурихо». Как сообщили 11 февраля в Корейском аэрокосмическом управлении, она выведет на орбиту семь малых спутников разных форматов, которые будут выполнять задачи по анализу морского мусора и проведению фармацевтических исследований в космосе. Три из них будут иметь формат 3U (1U равен 10 см в длину, ширину и высоту). Это спутники SLEDGE компании O&B Space, PERSAT компании Quaternion и COMMAND v1 компании Perigee Aerospace. Они будут наблюдать за ионосферой с помощью сигналов GNSS (глобальной навигационной спутниковой системы), анализировать передвижение морского мусора вокруг острова Чечжудо и наблюдать за космической погодой. К спутникам 6U относятся UEL-Y-Sys Института беспилотных исследований, предназначенный для наблюдения за мелкой пылью, и «Сэчжон-5» компании Hancom Inspace. Он будет вести съёмку мультиспектральных изображений. Спутник BEE-1012 компании SpaceLINT будет иметь формат 12U. Его задача - вырастить кристаллы белковых лекарств в космической среде. Спутник «Тэчжон-1», который относятся к формату 16U, будет размещён на орбите для наблюдения за изменениями городского пространства Тэчжона и тестирования космических компонентов.