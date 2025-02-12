Поддержка экспорта косметики и продовольствия увеличится

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На данный момент у РК имеются 22 действующих соглашения о свободной торговле с 59 странами. Уровень их использования является неполным, составляя 86,3% для экспорта и 85,4% для импорта. Правительство считает необходимым повысить его, приняв решение о сокращении количества документов, необходимых для выдачи сертификата происхождения косметической продукции и продуктов питания. Шесть видов косметики, включая губную помаду, маски для лица, тени для век и тушь для ресниц, будут определены как товары с упрощённой проверкой происхождения. Пять видов пищевой продукции, включая желтохвост, цветной ячмень и курятину, будут определены как продукты с упрощённым подтверждением происхождения, которое будет проверяться и сертифицироваться соответствующими органами. Для продукции, произведённой в РК из переработанных материалов, сертификат происхождения будет выдаваться только на основании сертификата GR (Good Recycled) без дополнительных документов. Для подержанных автомобилей процедура будет улучшена таким образом, что факт отечественного производства будет подтверждаться только свидетельством об идентификационном номере транспортного средства.