Президент США поговорил с лидерами России и Украины

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12 февраля президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, укрепление доллара и другие темы»,- написал Трамп в своём аккаунте в социальных сетях о разговоре с президентом России. «Во-первых, мы согласились, что хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в результате этой войны. Мы договорились о тесном сотрудничестве с Путиным, включая взаимные визиты. Мы договорились о том, чтобы переговорные группы с обеих сторон немедленно начали переговоры о прекращении войны»,- написал Трамп. Он поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и специальному посланнику по Украине Стиву Уиткоффу возглавить переговоры, выразив уверенность в том, что они будут успешными. Президент США охарактеризовал состоявшийся затем телефонный разговор с Владимиром Зеленским как «прошедший очень хорошо, поскольку Зеленский заинтересован в мире так же, как и Путин». Трамп сообщил, что в основном обсуждал с президентом Украины предстоящую с 14 по 16 февраля Мюнхенскую конференцию по безопасности. «Я надеюсь, что результаты этой конференции будут положительными. Пора прекратить эту глупую войну»,- написал президент США в социальных сетях. Министр обороны США Пит Хегсет, находящийся с визитом в Европе, заявил 12 февраля, что он выступает против вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), и что возвращение России и Украины к территориальному разделению, которое у них было до 2014 года, нереально.