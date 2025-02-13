РК просит Китай помочь денуклеаризации КНДР

Photo : YONHAP News

Сеул просит Пекин помочь денуклеаризации Северной Кореи, сыграв в этом процессе конструктивную роль. Об этом заявил послу Китая в РК Дай Бину директор департамента стратегической информации министерства иностранных дел РК Чо Гу Рэ, который одновременно является спецпредставителем Сеула по северокорейским вопросам. Встреча двух дипломатов состоялась 13 февраля. Чо Гу Рэ выразил обеспокоенность провокациями Северной Кореи, призвав Пекин оказать содействие в прекращении этих действий, а также в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове. Дай Бин заявил в ответ, что политика Китая в отношении Корейского полуострова не изменилась, и Пекин продолжит играть конструктивную роль в решении имеющихся проблем. Участники встречи отметили позитивную динамику в двусторонних отношениях и договорились продолжать стратегическое общение для содействия миру и стабильности на Корейском полуострове.