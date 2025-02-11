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В мире

Президент США подписал указ об ответных пошлинах

Write: 2025-02-14 10:45:04Update: 2025-02-14 10:46:14

Президент США подписал указ об ответных пошлинах

Photo : YONHAP News

13 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин против торговых партнёров, которые установили тарифы на американскую продукцию. «Если вы производите свою продукцию в США, то никаких тарифов не будет»,- отметил Дональд Трамп. Он распорядился, чтобы торговое представительство и министерство торговли США представили свои предложения по данной теме. При этом кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник заявил журналистам, что изучение вопроса о пошлинах планируется завершить к 1 апреля, «и президент, если захочет, сможет вводить пошлины уже со 2 апреля». Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон будет придерживаться «принципа взаимности» в торговле со всеми государствами. Он распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В Сеуле опасаются, что новые тарифы могут затронуть южнокорейско-американскую торговлю, учитывая, что профицит в двусторонней торговле в пользу РК составил в прошлом году 55 млрд 700 млн долларов.
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