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Экономика

Занятость в РК в январе возросла на 135 тыс. человек

Write: 2025-02-14 10:58:11Update: 2025-02-14 10:58:48

Занятость в РК в январе возросла на 135 тыс. человек

Photo : YONHAP News

По данным национального статистического управления, опубликованным 14 февраля, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 27 млн 878 тыс. человек.  Это на 135 тысяч человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 119 тысяч, а в сфере науки и технологий - на 98 тысяч. При этом в строительной отрасли занятость сократилась на 169 тысяч, в обрабатывающей промышленности - на 56 тысяч человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 340 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 205 тысяч, а от 40 до 49 лет - на 71 тысячу человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 68,8%, увеличившись за год на 0,1%.
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