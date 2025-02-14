Импортные цены выросли в январе в РК на 2,3%

Импортные выросли в РК в январе на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщили 14 февраля в Банке Кореи, они растут четвёртый месяц подряд из-за слабой национальной валюты и высоких мировых цен на нефть. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 6,6%. Сырьё подорожало за тот же период на 4,4%, а промежуточные товары на 1,6%. Рост обусловлен тем, что средняя стоимость Дубайской нефти, которую в основном импортирует РК, выросла на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 80,41 доллара за баррель. Национальная валюта подешевела по сравнению с декабрём прошлого года на 1,5%. Её курс составил в среднем 1455,79 воны за доллар. По сравнению с прошлым годом вона подешевела на 10%. Экспортные цены выросли в январе на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне сильного доллара, что также стало четвёртым месяцем роста подряд. В годовом исчислении они повысились на 8,5%. Потребительские цены, ключевой показатель инфляции, выросли на 2,2% в годовом исчислении.