РК продолжит разведку месторождений в Восточном море

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РК продолжит разведочное бурение на потенциальных месторождениях нефти и газа в Восточном море, несмотря на то, что добыча газа на первом разведанном участке признана нецелесообразной. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын, выступая 13 февраля в Национальном собрании с отчётом о работе возглавляемого им министерства. Он отверг утверждения о полной бесперспективности проекта. РК провела первое разведочное бурение на одном из семи потенциальных месторождениях нефти и газа в 40 км от побережья Пхохана провинции Кёнсан-Пукто. Бурение, которое началось 20 декабря прошлого года и продолжалось почти два месяца. По его результатам выяснилось, что уровень насыщения углеводородами – ключевой фактор в оценке объёма месторождения – оказался недостаточно значимым, чтобы иметь экономическую целесообразность. Ан Док Кын отметил, что правительство продолжит поиск иностранных инвестиций для дальнейшей разведки.