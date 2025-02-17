2 апреля президент США объявит о пошлинах на автомобили

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2 апреля президент США Дональд Трамп объявит о введении тарифов на импортные автомобили, которые станут одним из способов сокращения торгового дефицита США, стимулирования внутреннего производства и достижения других политических целей, включая предотвращение притока нелегальных мигрантов. Об этом глава Белого дома сообщил 15 февраля. По мнению экспертов, данной шаг окажет отрицательное влияние на южнокорейскую экономику, поскольку США являются основным рынком экспорта автомобилей производителей РК. В прошлом году на долю США пришлось 49,1% южнокорейского автомобильного экспорта, который с 2016 года освобождён от тарифов в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле. Ранее администрация Трампа заявила о введении «взаимных» тарифов на импорт в США, которые будут соответствовать тарифам других стран на американские товары. Уже объявлено о введении с 12 марта 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.