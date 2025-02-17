Политика США и ситуация в РК не изменят кредитный рейтинг Сеула

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Торговая политика США, в том числе, установление масштабных импортных тарифов, и внутриполитическая ситуация в РК не повлияют на суверенный кредитный рейтинг страны. Об этом сообщили 16 февраля в министерстве планирования и финансов РК, подводя итоги поездки представителя РК по международным финансовым вопросам Чхве Чжон Гу в Гонконг и Сингапур. Там он встретился с должностными лицами глобальных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Fitch Ratings и Standard & Poor's. Представители агентств заявили, что РК отличается от других стран, чьи суверенные рейтинги были понижены из-за политических кризисов и вызванных ими финансовых трудностей. Высокие импортные тарифы США не явятся факторами, требующими корректировки суверенного рейтинга,- отмечается в пресс-релизе министерства. В ближайшие недели Чхве Чжон Гу встретится с инвесторами и должностными лицами мировых финансовых институтов в Нью-Йорке и Лондоне.