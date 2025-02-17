Realmeter: 51,5% жителей РК за смену власти, 44,5% за сохранение

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51,5% жителей РК выступают за смену власти в стране, а 44,5% поддерживают сохранение нынешней власти. Таковы результаты опроса, проведённого 13-14 февраля агентством Realmeter среди тысячи взрослых жителей страны. Число сторонников смены власти увеличилось на 2,3%, а число сторонников нынешней власти сократилось на 0,7% по сравнению с результатами предыдущего опроса. Партию Сила народа поддерживают 41,4% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро – 43,1%. Партия Сила народа потеряла 1,4%, а Демократическая партия Тобуро приобрела 2,3% голосов по сравнению с предыдущим опросом, проведённым неделю назад. Разница в рейтингах основных политических партий остаётся в пределах погрешности четыре недели подряд. В случае импичмента нынешнему президенту Юн Сок Ёлю 43,3% респондентов готовы проголосовать на досрочных президентских выборах за лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. 18,1% респондентов хотят видеть на посту президента министра труда и занятости Ким Мун Су, 10,3% - мэра Сеула О Сэ Хуна, 7,1% - мэра Тэгу Хон Чжун Пхё, а 5,7% - бывшего лидера партии Сила народа Хан Дон Хуна. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.