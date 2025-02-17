Продажи золотых слитков в РК на максимальном уровне

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Общая стоимость золотых слитков, проданных пятью крупнейшими коммерческими банками РК - KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori и NH Nonghyup - с 1 по 13 февраля составила около 40 млрд 600 млн вон (28 млн 200 тыс. долларов). Это в три раза больше продаж за аналогичный период в январе, и в 20 раз превышает объём продаж за аналогичный период прошлого года. Из-за возникновения дефицита золотых слитков возрос спрос на альтернативный продукт – открытие счетов в драгоценных металлах. Это аналог обычного банковского счёта, но вместо денежных средств на нём хранится драгоценный металл, а объём вложений измеряется в граммах. Поскольку внутренний инвестиционный спрос на золото резко возрос, рыночная цена на золотом рынке Корейской биржи уже почти две недели превышает международную цену. Так, 14 февраля цена грамма золота чистоты 99,99% составила 168.200 вон (117 долларов). Международная цена на золото составляла 94 доллара, то есть, на 24% меньше.