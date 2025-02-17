РК и Чехия обсудили экономическое сотрудничество

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17 февраля в Сеуле состоялся Второй южнокорейско-чешский диалог по сотрудничеству в цепочках поставок и энергетике (SCED). Его участники - министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын и министр промышленности и торговли Чехии Лукас Влчек - обсудили расширение сотрудничества в торговле, стабилизации цепочек поставок, передовых отраслях промышленности и безуглеродной энергетике. Министры отметили, что переговоры о потенциальном участии южнокорейского консорциума в строительстве двух атомных реакторов в регионе Дукованы на юге Чехии проходят по плану. Лукас Влчек напомнил, что к марту ожидается принятие окончательного соглашения по проекту стоимостью 16 млрд 600 млн долларов. Министры обсудили также возможность совместной подготовки кадров для ядерной энергетики, сотрудничество в разработке аккумуляторов и робототехники. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в полупроводниковой промышленности и разработке чистых водородных энергетических технологий.