РК и Малайзия проводят седьмой раунд переговоров по FTA

Photo : YONHAP News

С 17 по 20 февраля РК и Малайзия проводят в Куала-Лумпуре седьмой раунд переговоров по подготовке двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, стороны планируют завершить подготовку документа, окончательно согласовав пункты, которые касаются товаров, услуг, инвестиций и экономического сотрудничества в целом. У РК имеется действующее соглашение о свободной торговле с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но она стремится заключить отдельные соглашения с членами ассоциации. Как заявил глава южнокорейской делегации на переговорах, директор департамента свободной торговли министерства промышленности, торговли и энергетики Квон Хе Чжин, Малайзия является одним из основных партнёров РК в АСЕАН, а значимость соглашений о свободной торговле растёт на фоне быстро меняющейся глобальной торговой среды.