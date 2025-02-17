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Экономика

Торговый представитель РК отправился в США

Write: 2025-02-17 14:07:31Update: 2025-02-17 14:08:04

Торговый представитель РК отправился в США

Photo : YONHAP News

17 февраля заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Чон Вон отправился в Вашингтон. В ходе пятидневной поездки он встретится с должностными лицами министерства торговли и торгового представительства США. Будут обсуждаться изменения в экономической политике Вашингтона, включая новые тарифы на импорт стали и алюминия. Пак Чон Вон станет первым высокопоставленным должностным лицом РК в экономической сфере, который побывает в США после вступления Дональда Трампа на пост  президента. Правительство РК приложит все усилия для защиты интересов отечественных компаний в связи с новыми импортными тарифами, вводимыми Вашингтоном,- отметил Пак Чон Вон. Позднее на этой неделе США посетит делегация деловых кругов РК во главе с председателем SK Group Чхве Тхэ Воном, в состав которой войдут представители 20 крупнейших отечественных конгломератов, Цель поездки – снизить риски для южнокорейских компаний, работающих в США, на фоне растущей неопределённости в мировой торговле.
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