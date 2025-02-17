КС проведёт девятое слушание об импичменте Юн Сок Ёлю

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18 февраля во второй половине дня Конституционный суд (КС) проведёт девятое слушание по делу об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю. Суду и адвокатам ответчика выделено по два часа для донесения до противоположной стороны своих позиций за и против импичмента. Кроме того, суд рассмотрит доказательства вины Юн Сок Ёля, которые были приняты судом, но до сих пор не рассмотрены. Свидетели для дачи показаний на заседание не приглашались. 20 февраля пройдёт десятое, дополнительное слушание, которое должно стать заключительным. На него приглашены три свидетеля: бывший премьер-министр Хан Док Су, бывший замдиректора национальной службы разведки Хон Чжан Вон и бывший начальник полицейского управления РК Чо Чжи Хо. Между тем, Юн Сок Ёль попросил перенести десятое слушание, так как на тот же день запланировано заседание Центрального окружного суда Сеула по его уголовному делу. Ожидается, что Конституционный суд вынесет решение по импичменту Юн Сок Ёлю в начале или середине марта.