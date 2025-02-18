Китай не допустит вмешательства в свои внутренние дела

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Китай выразил недовольство по поводу совместного заявления глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии, принятого в ходе встречи в Мюнхене. «Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая. Мы не допустим вмешательства в его решение каких-либо внешних сил». Об этом заявил 17 февраля на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзянькунь. Он подчеркнул, что «ключ к сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе заключается в соблюдении принципа «одного Китая» и решительном противодействии сепаратистским устремлениям Тайваня». «Азиатско-Тихоокеанский регион должен оставаться пространством мирного развития, а не ареной соперничества великих держав»,- добавил Го Цзянькунь. В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии, принятом 15 февраля, была выражена поддержка «значимого участия Тайваня в международных организациях».