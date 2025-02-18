Экспорт автомобилей сократился в январе на 19,6%

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Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 18 февраля, экспорт автомобилей отечественного производства составил в январе 4 млрд 990 млн долларов, что на 19,6% меньше, чем в январе прошлого года. В количественном выражении экспорт сократился на 17,9%, составив 199.663 автомобиля. Основными причинами снижения экспорта стали уменьшение числа рабочих дней в январе из-за праздника Нового года по лунному календарю Соллаль, а также эффект высокой базы, так как автоэкспорт в январе прошлого года достиг рекордного уровня. На внутреннем рынке продано 105.928 автомобилей, что на 9% меньше, чем годом ранее. В январе произведено 290.590 автомобилей. Это на 18,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Помимо сокращения числа рабочих дней, на снижение производства повлияла приостановление работы завода Renault Korea в Пусане в связи с установкой оборудования для выпуска электромобилей.