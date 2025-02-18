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Политика

Глава Фонда «Асан» призвал создать азиатский аналог НАТО

Write: 2025-02-18 15:19:59Update: 2025-02-18 15:42:31

Глава Фонда «Асан» призвал создать азиатский аналог НАТО

Глава фонда «Асан» Чон Мон Чжун считает, что для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи, Китая и России необходимо создать в Индо-Тихоокеанском регионе многосторонний военный альянс, аналогичный НАТО. Выступая 17 февраля в Школе международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, он отметил: «С течением времени всё больше экспертов и лидеров задумываются о системе коллективной безопасности в Азии. Возможно, её можно было бы назвать Организацией Индо-Тихоокеанского договора (IPTO)». Эта инициатива не преследует цели блокады суверенных государств или смены режимов,- отметил Чон Мон Чжун. Он напомнил, что после окончания «холодной войны» США вывели тактическое ядерное оружие из Тихоокеанского региона, включая РК, но продолжают хранить порядка ста боезарядов в Европе. Хранение тактического ядерного оружия в Европе, а не на Корейском полуострове, где ситуация в сфере безопасности куда более серьёзная, кажется нелогичным»,- добавил Чон Мон Чжун.
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