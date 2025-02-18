Сеульская премия мира присуждена организации Direct Relief

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17-я Сеульская премия мира присуждена американской гуманитарной организации Direct Relief. Как отметили 18 февраля в Фонде премии, данная организация на протяжении многих лет неизменно воплощает высокий гуманистический дух, содействуя благополучию человечества, сокращению неравенства в доступе к медицинским услугам и защите человеческого достоинства. Гуманитарная организация Direct Relief, основанная в 1948 году, действует на основе убеждения, что «каждый человек, независимо от окружающих условий, имеет право на качественные медицинские услуги». С 2000 года она оказала медицинскую помощь на сумму более 16 млрд долларов и выделила более 350 млн долларов в виде грантов 136 странам мира. Сеульская премия мира – международная награда, учреждённая в 1990 году правительством РК. Она присуждается раз в два года в знак признания духа мира, проявленного во время Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.