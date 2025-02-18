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Слушания по импичменту Юн Сок Ёлю близятся к завершению

Write: 2025-02-19 10:25:57Update: 2025-02-19 16:31:14

Слушания по импичменту Юн Сок Ёлю близятся к завершению

Photo : YONHAP News

Слушания по импичменту президенту РК Юн Сок Ёлю в Конституционном суде близятся к завершению. На девятом заседании, состоявшемся 18 февраля, участникам слушаний было выделено по два часа для свободного изложения своих аргументов. Представители специального парламентского комитета по импичменту отметили наличие нарушений закона, допущенных Юн Сок Ёлем, а также антиконституционный характер объявления чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года. В свою очередь, адвокаты настаивали на том, что чрезвычайное положение было объявлено в рамках закона с целью защиты конституционного строя. Сам ответчик прибыл в здание суда, но перед началом слушаний вернулся в центр предварительного заключения. Как отметили адвокаты, в его личном присутствии на слушаниях не было необходимости. Следующее заседание Конституционного суда, которое, скорее всего, будет заключительным, назначено на 20 февраля.
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