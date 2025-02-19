Привлечение в РК иностранцев поможет росту рождаемости

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Настало время перейти к комплексному решению проблемы низкой рождаемости, которую нужно стимулировать не только с помощью денежных выплат молодым семьям, но и привлекая в страну иностранцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета по низкой рождаемости и старению населения при президенте страны Чу Хён Хван, выступая 18 февраля на форуме по демографической стратегии, проведённом совместно с Советом по экономическим, гуманитарным и социальным исследованиям и Корейской ассоциацией иммиграционных исследований. Он отметил, что РК уже является мультикультурным обществом, так по состоянию на конец прошлого года в ней проживали 2 млн 65 тыс. иностранцев. Это более 5% населения. Тем не менее, правительству нужно работать над созданием более благоприятной среды для привлечения квалифицированных иностранных специалистов,- отметил Чу Хён Хван. Он выразил уверенность в том, что эффективная иммиграционная политика станет ключевым политическим инструментом для выхода из демографического кризиса, вызванного низкой рождаемостью и старением населения.