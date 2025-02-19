И.о.президента РК встретился с министром промышленности Чехии

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18 февраля временно исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок встретился с министром промышленности и торговли Чехии Лукашем Влчеком. Участники встречи обсудили вопросы экономического сотрудничества, прежде всего, в атомной энергетике. Они отметили, что переговоры о потенциальном участии южнокорейского консорциума в строительстве двух атомных реакторов в регионе Дукованы на юге Чехии стоимостью 16 млрд 600 млн долларов проходят по плану. Лукаш Влчек напомнил, что в марте ожидается принятие окончательного решения по проекту. Чхве Сан Мок проинформировал чешского министра о том, что ситуация в РК стабильная, и южнокорейская сторона выполняет все свои международные обязательства. Лукаш Влчек отметил, что в этом году исполняется 35-я годовщина установления дипломатических отношений и 10-летие установления отношений стратегического партнёрства между РК и Чехией. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.