Суд приступил к рассмотрению уголовного дела Юн Сок Ёля

Photo : YONHAP News

20 февраля Центральный окружной суд Сеула приступил к рассмотрению уголовного дела Юн Сок Ёля, временно отстранённого от должности президента страны решением Национального собрания. Суд проводит предварительное слушание для выяснения основных обстоятельств дела и планирования будущих судебных заседаний. Присутствие ответчика в таких случаях не является обязательным, но суд одновременно рассматривает ходатайство Юн Сок Ёля об отмене его ареста. При рассмотрении таких вопросов присутствие подателя ходатайства необходимо. Во второй половине дня Конституционный суд проведёт десятое слушание по делу об импичменте Юн Сок Ёлю. На заседание приглашены в качестве свидетелей по делу бывший премьер-министр Хан Док Су, бывший замдиректора национальной службы разведки Хон Чжан Вон и бывший начальник полицейского управления РК Чо Чжи Хо. Планируется, что данное заседание станет заключительным, и Конституционный суд вынесет решение в середине марта.