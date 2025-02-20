Экспорт РК оказался в неблагоприятной ситуации

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Ситуация в южнокорейском экспорте продолжает ухудшаться из-за снижения цен на полупроводники и нефтепродукты в сочетании с глобальной тенденцией к протекционизму. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Сон Тхэк, выступая 20 февраля на совещании по вопросам внешней торговли. Он подчеркнул, что протекционистская торговая политика быстро распространяется по всему миру, поскольку основные экономики реагируют на торговую политику новой администрации США ответными тарифами. Южнокорейское правительство реализует меры поддержки экспортных отраслей, чтобы снизить неопределённость для отечественных компаний. В ближайшее время будут подготовлены дополнительные меры реагирования на тарифные планы администрации Дональда Трампа,- отметил Пак Сон Тхэк. В январе южнокорейский экспорт сократился на 10,3% в годовом исчислении. При этом сократились продажи 13 из 15 основных экспортных товаров за исключением полупроводников и компьютеров. Экспорт нефтепродуктов сократился на 29,8%.