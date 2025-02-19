КС проведёт 25 февраля заключительное слушание об импичменте

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Заключительное слушание по делу об импичменте президенту РК Юн Сок Ёлю состоится в Конституционном суде (КС) 25 февраля. Это будет 11-е по счёту слушание. Как заявил исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Мун Хён Бэ, на нём адвокаты Юн Сок Ёля и представители специального парламентского комитета должны будут привести заключительные аргументы за или против импичмента. Юн Сок Ёля, временно отстранённого от должности президента решением Национального собрания, обвиняют в том, что при объявлении чрезвычайного положения 3 декабря 2024 года он совершил попытку государственного переворота и нарушил Конституцию. Его адвокаты настаивают на том, что чрезвычайное положение было введено для того, чтобы сохранить конституционный строй и пресечь злоупотребления властью, допускаемые оппозиционными партиями. Если Конституционный суд примет решение об импичменте, то в течение 60 дней пройдут внеочередные президентские выборы. На 10-м заседании Конституционного суда, состоявшемся 20 февраля, были заслушаны показания трёх свидетелей - бывшего премьер-министра Хан Док Су, бывшего замдиректора национальной службы разведки Хон Чжан Вона и бывшего начальника полицейского управления РК Чо Чжи Хо. Как заявил Хан Док Су, он, как и многие другие члены кабинета министров, пытался отговорить Юн Сок Ёля от объявления чрезвычайного положения.