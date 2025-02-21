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Экономика

Пошлины на сталь из Китая могут составить 38%

Write: 2025-02-21 12:02:10Update: 2025-02-21 15:05:51

Пошлины на сталь из Китая могут составить 38%

Photo : YONHAP News

Поставки в РК горячекатаных стальных листов из углеродистой и другой легированной стали из Китая по демпинговым ценам нанесли ущерб ответственной промышленности. Такое предварительное решение вынес 20 февраля комитет по торговле при министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Комитет решил продолжить расследование, чтобы определить точный размер ущерба, и попросить министерство планирования и финансов ввести антидемпинговую пошлину на китайскую продукцию от 27,91% до 38,02%. Комитет по торговле начал расследование после того, как компания Hyundai Steel подала жалобу на низкие цены на толстые стальные листы, импортируемые из Китая. Решение комитета принято на фоне растущих опасений в металлургической промышленности после того, как правительство США объявило о планах ввести с 12 марта 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия. Американские пошлины могут усугубить проблемы, с которыми сталкивается южнокорейская промышленность. Если более дешёвая китайская стальная продукция, неспособная выйти на рынок США, заполонит другие регионы, южнокорейские металлурги могут столкнуться с дополнительной ценовой конкуренцией.
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