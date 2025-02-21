Группа по санкциям против КНДР провела первое заседание

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Представители 11 стран-участниц многосторонней группы по контролю за санкциями в отношении Северной Кореи провели 20 февраля в Вашингтоне своё первое заседание. Оно состоялось через четыре месяца после образования группы, которая сменила группу экспертов ООН по наблюдению за выполнением санкций. В конце марта прошлого года группа была распущена, поскольку Совет Безопасности ООН отказался продлить её работу. В состав новой многосторонней группы вошли РК, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания и США. Как отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам заседания, представители стран-участниц группы подчеркнули приверженность обеспечению полной реализации санкций ООН против Северной Кореи, которая продолжает реализацию ядерной и ракетной программ. Группа призвала все страны мира выступить против действий Северной Кореи, которые способствуют нарушению санкций.