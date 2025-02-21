Правительство и политические партии не согласовали спорные проблемы

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Представители правительства и крупнейших политических партий РК провели 20 февраля четырёхстороннюю встречу, в ходе которой обсудили специальный закон о полупроводниках, дополнительный бюджет и другие актуальные проблемы. Во встрече приняли участие исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок, спикер Национального собрания У Вон Сик, исполняющий обязанности председателя партии Сила народа Квон Ён Сэ и лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён. Соперничающие партии расходятся во мнениях по нескольким вопросам, включая пенсионную реформу, дополнительный бюджет и специальный закон, который предусматривает для полупроводниковой отрасли отмену ограничения на 52-часовую рабочую неделю. Максимальная продолжительность рабочей недели составляет в РК обычные 40 часов и не более 12 часов сверхурочной работы. При нынешней системе рабочего времени возникают перерывы в исследованиях, и не всегда есть возможность быстро выполнить заказы компаний,- отметил в своём выступлении Чхве Сан Мок. Политические партии отказались идти на уступки другу, поэтому никаких значимых результатов по итогам встречи достигнуто не было. Они лишь договорились продолжать обсуждение.