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Экономика

РК просит США исключения из новой тарифной схемы

Write: 2025-02-21 15:23:00Update: 2025-02-21 15:23:32

РК просит США исключения из новой тарифной схемы

Photo : YONHAP News

Заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Пак Чон Вон  сделал запрос об исключении РК из новой тарифной схемы США.  Запрос был сделан в ходе встречи с должностными лицами Белого дома, министерства торговли и управления торгового представителя США в ходе поездки Пак Чон Вона в Вашингтон ранее на этой неделе. Южнокорейский представитель напомнил, что соглашение о свободной торговле между РК и США, которое действует уже более десяти лет, предусматривает отмену импортных тарифов на большинство товаров. Он заявил также, что вклад южнокорейских бизнесменов в экономику США, включая масштабные инвестиции южнокорейских компаний и двустороннее экономическое сотрудничество могут стать основанием  для исключения Сеула из тарифов на сталь и алюминий, а также взаимных тарифов. В соответствии с соглашением о свободной торговле,  в 2024 году средняя ставка импортного тарифа составляла 0,79%.  Правительство РК продолжит взаимодействовать с США для обсуждения минимизации ущерба от протекционистской торговой политики для отечественной экономики.
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