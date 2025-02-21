РК просит США исключения из новой тарифной схемы

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Заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Пак Чон Вон сделал запрос об исключении РК из новой тарифной схемы США. Запрос был сделан в ходе встречи с должностными лицами Белого дома, министерства торговли и управления торгового представителя США в ходе поездки Пак Чон Вона в Вашингтон ранее на этой неделе. Южнокорейский представитель напомнил, что соглашение о свободной торговле между РК и США, которое действует уже более десяти лет, предусматривает отмену импортных тарифов на большинство товаров. Он заявил также, что вклад южнокорейских бизнесменов в экономику США, включая масштабные инвестиции южнокорейских компаний и двустороннее экономическое сотрудничество могут стать основанием для исключения Сеула из тарифов на сталь и алюминий, а также взаимных тарифов. В соответствии с соглашением о свободной торговле, в 2024 году средняя ставка импортного тарифа составляла 0,79%. Правительство РК продолжит взаимодействовать с США для обсуждения минимизации ущерба от протекционистской торговой политики для отечественной экономики.