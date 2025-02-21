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Экономика

РК и США обсудят тарифные планы Вашингтона

Write: 2025-02-24 09:45:53Update: 2025-02-24 10:16:27

РК и США обсудят тарифные планы Вашингтона

На этой неделе министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын посетит США для обсуждения новых импортных тарифов, которые Вашингтон планирует ввести в апреле. В настоящее время идёт согласование конкретных дат визита,- сообщил 23 февраля представитель южнокорейского правительства. Сеул изложит свою позицию по поводу тарифов до того, как США запустят свою обновлённую торговую политику,- добавил он. Министр встретится с  высокопоставленными должностными лицами США, ответственными за экономические вопросы, в том числе, с министром торговли Говардом Лютником и министром энергетики Крисом Райтом. Ан Док Гын намерен приложить усилия для минимизации потенциального ущерба от тарифных планов Вашингтона, учитывая то, что РК является важным партнёром США в сфере высокотехнологичной промышленности, включая металлургическую, автомобильную и полупроводниковую.
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