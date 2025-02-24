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Экономика

Банк Кореи сократит прогноз роста экономики страны

Write: 2025-02-24 09:57:17Update: 2025-02-24 10:17:04

Банк Кореи сократит прогноз роста экономики страны

Photo : YONHAP News

25 февраля Банк Кореи сократит прогноз роста отечественной экономики на текущий год с 1,9% до 1,6% из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления внутреннего спроса и низкого роста экспорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса семи ведущих южнокорейских экономических аналитиков, проведённого агентством  Ёнхап. При пересмотре прогноза будут учтены вялое частное потребление, снижение экспорта автомобилей из-за торговых пошлин США и неопределённость в сфере экспорта полупроводников. Об этом сообщил экономист компании Nomura Securities Пак Чон У. Аналитик Shinhan Securities Ан Чжэ Гюн отметил, что важными факторами снижения прогноза являются затянувшийся спад инвестиций в строительство и слабый внутренний спрос. Прогноз роста экономики на 1,6% будет соответствовать недавно пересмотренному прогнозу Корейского института развития.
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