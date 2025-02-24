В 2024 году экспорт автозапчастей в США достиг рекорда

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По данным Корейской ассоциации автопроизводителей, в 2024 году отечественные производители запчастей для автомобилей экспортировали свою продукцию в США на сумму 8 млрд 222 млн долларов. Это максимальный показатель в экономической истории страны. В прошлом году на долю США пришлось 36,5% общего объёма экспорта автозапчастей, который составил 22 млрд 550 млн долларов. Евросоюз стал вторым по величине покупателем. Его доля составила 17,3% экспорта. Далее следуют Мексика, Китай, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Индия. Производители запчастей обеспокоены тем, что их затронут 25-процентные импортные пошлины на автомобили, которые пообещал ввести президент США Дональд Трамп. Пока предсказать конкретные последствия пошлин сложно, поскольку цепочка поставок длинная и сложная: автомобиль состоит не менее чем из 30 тысяч деталей. Существуют также опасения, что на автозапчасти могут быть введены отдельные пошлины.