РК отстаёт от Китая по всем видам полупроводниковых технологий

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В прошлом году РК отставала от Китая по всем видам полупроводниковых технологий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейским институтом оценки и планирования науки и технологий среди 39 отечественных экспертов. Так, в области высокоинтенсивных и резистивных технологий памяти у южнокорейских производителей 90,9 балла из ста возможных. Китайский показатель - 94,1 балла. В области высокопроизводительных и маломощных полупроводников искусственного интеллекта РК набрала 84,1 балла, в то время как у Китая 88,3 балла. В 2022 году РК опережала Китай по всем видам полупроводниковых технологий. Эксперты не исключают дальнейшего ухудшения ситуации, учитывая развития технологий в Китае и Японии, высокие импортные тарифы США и усиление конкуренции со стороны стран Юго-Восточной Азии. Для сохранения конкурентоспособности полупроводниковой промышленности эксперты рекомендуют усилить финансовую поддержку разработчиков и производителей, содействовать подготовке кадров и предотвращать отток квалифицированных специалистов.