Realmeter: 52% жителей РК за импичмент Юн Сок Ёлю

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52% южнокорейцев считают, что Конституционный суд должен вынести решение об отстранении Юн Сок Ёля от должности президента страны. 45,1% выступают за то, что он должен быть восстановлен в должности. Таковы результаты опроса 1.006 взрослых южнокорейцев, проведённого 20-21 февраля агентством Realmeter. 49% жителей РК выступают за смену власти в стране, а 45,3% поддерживают сохранение нынешней власти. Число сторонников смены власти сократилось на 2,5%, а число сторонников нынешней власти выросло на 0,8% по сравнению с результатами предыдущего опроса. Партию Сила народа поддерживают 42,7% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро – 41,1%. Партия Сила народа приобрела 1,3%, а Демократическая партия Тобуро потеряла 2% голосов по сравнению с предыдущим опросом, проведённым неделю назад. Разница в рейтингах основных политических партий остаётся в пределах погрешности пять недель подряд. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.