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Южнокорейский конгломерат по производству чипов и аккумуляторов SK Group может увеличить инвестиции в США при наличии необходимых стимулов. Об этом заявил журналистам в Вашингтоне председатель SK Group и одновременно председатель Торгово-промышленной палаты РК Чхве Тхэ Вон. «Администрация Дональда Трампа хочет больше производственных мощностей в США, но нам также необходимы стимулы. Она обещает освободить от налогов тех, кто производит продукцию на территории США, но пока нет ничего определённого»,- отметил Чхве Тхэ Вон. На вопрос о том, какими могут быть стимулы, он ответил, что они не обязательно должны быть материальными. РК и США должны работать вместе ради взаимной выгоды. В ходе Транстихоокеанского диалога, который состоялся 21-22 февраля в Вашингтоне, Чхве Тхэ Вон призвал к сотрудничеству между РК, США и Японией в секторах искусственного интеллекта и энергетики, назвав это «необходимостью, а не выбором». Чхве Тхэ Вон встретился с новым министром торговли США Говардом Лютником. В ходе встречи обсуждались пути укрепления экономического сотрудничества между двумя странами и южнокорейские инвестиции в США.