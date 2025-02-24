Аэропорт Муан возобновил работу

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23 февраля международный аэропорт Муан в провинции Чолла-Намдо возобновил работу после перерыва, длившегося 56 дней, после крушения пассажирского самолёта компании Jeju Air. Как сообщили представители аэропорта, в нём были проведены учения по спасательным и поисковым работам, а также медицинской эвакуации. С 24 февраля пять университетов и три частные организации возобновили проведение в аэропорту лётной подготовки с использованием 21 самолёта. Полёты проходят без курсового радиомаяка, который обеспечивает точное наведение самолётов, приближающихся к взлётно-посадочной полосе. Самолёт Jeju Air загорелся 29 декабря после того, как врезался в бетонную насыпь курсового радиомаяка, когда выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при аварийной посадке. 179 человек погибли. Выполнение регулярных и чартерных пассажирских рейсов из аэропорта Муан приостановлено до 18 апреля.